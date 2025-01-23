أبو قير للأسمدة يستعير علي أوسكار من إنبي
الخميس، 23 يناير 2025 - 13:00
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي أبو قير للأسمدة ضم علي أبو طالب "أوسكار" قادما من إنبي.
علي أبو طالب أوسكار
النادي : إنبـي
وانضم اللاعب الذي يشغل مركز الجناح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وأصبح "أوسكار" ثاني صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بعد حسام بركات القادم من القناة.
وانضم أوسكار لإنبي قادما من دمنهور في صيف 2022.
واكتفى اللاعب بخوض مباراة وحيدة منذ بداية الموسم الحالي.
ويستعد أبو قير للأسمدة للقاء أسوان في الجولة 19 من دوري المحترفين.
ويحتل الفريق الذي يقوده محمد عطية فنيا المركز الرابع برصيد 33 نقطة.
وودع الفريق منافسات كأس مصر بالخسارة من الزمالك في دور الـ 32.
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