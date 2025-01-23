أبو قير للأسمدة يستعير علي أوسكار من إنبي

الخميس، 23 يناير 2025 - 13:00

كتب : رضا السنباطي

علي أبو طالب أوسكار

أعلن نادي أبو قير للأسمدة ضم علي أبو طالب "أوسكار" قادما من إنبي.

وانضم اللاعب الذي يشغل مركز الجناح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأصبح "أوسكار" ثاني صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بعد حسام بركات القادم من القناة.

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وانضم أوسكار لإنبي قادما من دمنهور في صيف 2022.

واكتفى اللاعب بخوض مباراة وحيدة منذ بداية الموسم الحالي.

ويستعد أبو قير للأسمدة للقاء أسوان في الجولة 19 من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق الذي يقوده محمد عطية فنيا المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وودع الفريق منافسات كأس مصر بالخسارة من الزمالك في دور الـ 32.

علي أبو طالب أوسكار أبو قير للأسمدة إنبي
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