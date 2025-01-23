جوارديولا يتحدث عن فرص التأهل في دوري الأبطال.. وسبب تبديل مدافعه أمام سان جيرمان

الخميس، 23 يناير 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأحقية باريس سان جيرمان في الفوز بمواجهة الفريقين، مؤكدا أن فريقه سيفعل كل شيء من أجل التمسك بفرصة التأهل.

وخسر سيتي من سان جيرمان بنتيجة 4-2 وتقلصت فرصته في التأهل لملحق دور الـ16.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعد التقدم 2-0 و2-1 لم نتمكن من الدفاع بشكل جيد، لقد كانوا أفضل وعلينا أن نقبل ذلك".

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وأضاف "أمامنا الفرصة الأخيرة على أرضنا ضد بروج وسنفعل كل شيء هناك، إذا لم نفز فلن نستحق التأهل".

وتابع "لقد خضنا مباريات صعبة خارج أرضنا، لكن نتائجنا ضد إنتر وفينورد وضعتنا في هذا الموقف، لا يتعلق الأمر بعدم قدرتنا على التأهل ولكن بعد ذلك عليك استعادة اللاعبين المصابين وتقديم أداء أفضل".

وواصل "روبن دياش طلب استبداله لأنه لم يكن في حالة جيدة، لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة لكنه لم يكن لائقا وقال إنه لا يستطيع اللعب في الشوط الثاني"

وأتم "لاعبو سان جيرمان كانوا أسرع وأكثر شراسة في الضغط، بينما لم يكن التواصل مع بيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش ممكنا أو جيدا في وسط ملعبنا".

مانشستر سيتي بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان أصبح لا بديل له عن الفوز أمام كلوب بروج لتحقيق التأهل لملحق ثمن النهائي.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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