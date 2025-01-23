القمة الأولى على ملعب الاتحاد.. موعد المواجهة المرتقبة بين مرموش وصلاح

يتجدد اللقاء بين أبناء الفراعنة على الملاعب الإنجليزية مرة أخرى بعد انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

لمعرفة مواعيد المواجهات المقبلة لعمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى التوقف الدولي في مارس. (من هنا)

ويلعب مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم الأحد 23 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وفي الوقت الحالي يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما ليفربول في الصدارة بـ 50 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويبدأ مرموش مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة قوية في البداية أمام تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).