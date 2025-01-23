"إينتراخت منزلي وسأتابعكم دائما".. رسالة مرموش الوداعية لجماهير فرانكفورت

الخميس، 23 يناير 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبدأ مرموش مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة قوية في البداية أمام تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاءت رسالة عمر مرموش الوداعية لجماهير إينتراخت فرانكفورت كالآتي:

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"حان الوقت لأقول وداعا، كل يوم أمضيته هنا كان لحظة رائعة، كل يوم في غرفة الملابس مع زملائي في الفريق مع الجهاز الطبي والجهاز الفني، وكل من لعب دورا في تمكيني من الوقوف هنا".

"أردت القول أن أشكر بشكل شخصي كل لاعب في فريقنا، الجماهير والموظفين، لقد منحتموني الاهتمام والدعم الذي شعرت به كل يوم".

"شكرا لمنحي المكان الذي يمكنني أن أسميه منزلي إلى الأبد، سأتابع فرانكفورت دائما وله مكان في قلبي إلى الأبد".

"أنا متأكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم ويفعلون كل ما هو ممكن، شكرا لكم".

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

الدوري الإنجليزي عمر مرموش فرانكفورت
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