البداية ضد تشيلسي ولن يواجه كلوب بروج.. مواعيد مواجهات مرموش المقبلة مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويبدأ مرموش مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة قوية في البداية أمام تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ولن يتمكن مرموش من اللعب أمام كلوب بروج في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بسبب مشاركته مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

إذ يحق لمرموش اللعب مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال بداية من الأدوار الإقصائية.

كما يلعب مرموش أمام محمد صلاح في قمة مصرية على الأراضي الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول يوم 23 فبراير المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول عمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى التوقف الدولي المقبل في مارس:

ضد تشيلسي يوم السبت 25 يناير (الدوري الإنجليزي)

ضد أرسنال يوم 2 فبراير (الدوري الإنجليزي)

ضد ليتون يوم 8 فبراير (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ذهاب ملحق دوري الأبطال حال التأهل يوم 11 أو 12 فبراير

ضد نيوكاسل يوم 15 فبراير (الدوري الإنجليزي)

إياب ملحق دوري الأبطال حال التأهل يوم 18 أو 19 فبراير

ضد ليفربول يوم 23 فبراير (الدوري الإنجليزي)

ضد توتنام يوم 26 فبراير (الدوري الإنجليزي)

ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال حال التأهل 4 أو 5 مارس

ضد نوتنجهام فورست يوم 8 مارس (الدوري الإنجليزي)

إياب ثمن نهائي دوري الأبطال حال التأهل 11 أو 12 مارس

ضد برايتون يوم 15 مارس (الدوري الإنجليزي)

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).