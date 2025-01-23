ترتيب أبطال أوروبا - تأهل ليفربول وبرشلونة.. وحل وحيد لتأهل مانشستر سيتي

الخميس، 23 يناير 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

ليفربول أمام ليل في دوري الأبطال

اختتمت منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة قبل جولة من النهاية.

ويفصل ليفربول نقطة وحيدة ليضمن صدارة الترتيب، لكنه ضمن بالفعل التواجد في المستوى الأول بإنهاء جدول الترتيب إما في المركز الأول أو الثاني.

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وحسم برشلونة أيضا تأهله إلى منافسات ثمن النهائي دون اللجوء إلى الملحق بعد ريمونتادا تاريخية أمام بنفيكا بخمسة أهداف مقابل أربعة.

أما مانشستر سيتي فبعد خسارته أمام باريس سان جيرمان أصبح لا بديل له عن الفوز أمام كلوب بروج لتحقيق التأهل لملحق ثمن النهائي.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الختامية:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- ليفربول (21 نقطة)

2- برشلونة (18 نقطة)

3- أرسنال (16 نقطة)

4- إنتر (16 نقطة)

5- أتليتكو مدريد (15 نقطة)

6- ميلان (15 نقطة)

7- أتالانتا (14 نقطة)

8- باير ليفركوزن (13 نقطة)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 24)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- أستون فيلا (13 نقطة)

10- موناكو (13 نقطة)

11- فينورد (13 نقطة)

12- ليل (13 نقطة)

13- بريست (13 نقطة)

14- دورتموند (12 نقطة)

15- بايرن ميونيخ (12 نقطة)

16- ريال مدريد (12 نقطة)

17- يوفنتوس (12 نقطة)

18- سيلتيك (12 نقطة)

19- أيندهوفن (11 نقطة)

20- كلوب بروج (11 نقطة)

21- بنفيكا (10 نقاط)

22- باريس سان جيرمان (10 نقاط)

23- سبورتنج لشبونة (10 نقاط)

24- شتوتجارت (10 نقاط)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- مانشستر سيتي (8 نقاط)

26- دينامو زغرب (8 نقاط)

27- شاختار (7 نقاط)

28- بولونيا (5 نقاط)

29- سبارتا براج (4 نقاط)

30- لايبزيج (3 نقاط)

31- جيرونا (3 نقاط)

32- ريد ستار بلجراد (3 نقاط)

33- ستورم جراز (3 نقاط)

34- سالزبورج (3 نقاط)

35- سلوفان براتيسلافا (0 نقطة)

36- يانج بويز (0 نقطة)

دوري أبطال أوروبا ليفربول برشلونة مانشستر سيتي
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