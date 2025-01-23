مئوية فينسيوس ومبابي يعادل صلاح.. ريال مدريد يقسو على سالزبورج بخماسية

الخميس، 23 يناير 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد سالزبورج - دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب ريد بل سالزبورج بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على سالزبورج 5-1 في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة السابعة من الدور الأول للمسابقة.

سجل أهداف ريال مدريد: كيليان مبابي ورودريجو (هدفين) وفينسيوس جونيور (هدفين).

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فيما أحرز مادس بيدستروب هدف سالزبورج الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 12 في المركز الـ16.

فيما توقف رصيد سالزبورج عند النقطة الثالثو في المركز 34.

وتتبقى جولة واحدة لختام الدور الأول لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في توقيت واحد بمبدأ تكافؤ الفرص.

وتلعب مباريات الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مرحلة الدوري لأول مرة بمشاركة 36 فريقا، يلعب كل منهم 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين.

ويتأهل أول 8 فرق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما تلعب الفرق من التاسع إلى 24 في ملحق ليتأهل 8 فرق أخرى.

مئوية فينسيوس ورقم مبابي

فينسيوس جونيور وصل إلى الهدف 100 مع ريال مدريد بعد تسجيل الهدف الرابع في شباك سالزبورج.

وعاد البرازيلي لتسجيل الهدف الخامس في المباراة ليصل إلى الهدف 101 بقميص الملكي.

في المقابل سجل كيليان مبابي هدفه رقم 51 في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

كما تساوى مبابي مع مواطنه تيري هنري ليصبح ثاني الهدافين الفرنسين التاريخين في دوري أبطال أوروبا خلف كريم بنزيمة صاحب الـ90 هدفا.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي على مرمى سالزبورج بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وافتتح رودريجو التسجيل لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

وتبادل رودريجو الكرة مع بيلينجهام ليسدد كرة في الزاوية البعيد معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني استغل كيليان مبابي خطأ فادح من حارس مرمى سالزبورج ليسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 48.

ونال فينسيوس جونيور نصيبه من كعكعة الأهداف وسجل الهدف الرابع لريال مدريد عند الدقيقة 55.

وعاد النجم البرازيلي لتسجيل الهدف الثاني الشخصي والخامس في المباراة عند الدقيقة 75 بعد انفراد تام بالمرمى.

وقلص مادس بيدستروب النتيجة وسجل هدف سالزبورج الوحيد عند الدقيقة 85.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد سالزبورج
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