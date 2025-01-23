لا بديل عن الفوز في الجولة الأخيرة.. باريس يقضي على مانشستر سيتي قبل تقديم مرموش

حقق باريس سان جيرمان ريمونتادا أمام مانشستر سيتي بالفوز برباعية مقابل هدفين في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وبينما يستعد مانشستر سيتي لتقديم صفقته الجديدة الدولي المصري عمر مرموش يوم الخميس قادما من آينتراخت فرانكفورت، بات موقفه معقدا في دوري الأبطال.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 50، و53 عن طريق البديل جاك جريليش وأرلينج هالاند على الترتيب.

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ولكن عاد باريس سان جيرمان سريعا ونجح في إدراك التعادل في الدقيقتين 56، و60 عن طريق عثمان ديمبلي وباركولا على الترتيب.

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🔥⚽️ باركولا في المكان المناسب يمنح باريس سان جيرمان هدف التعادل#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/pXHTW2BWTJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2025

وفي الدقيقة 79 وسط غفلة من دفاع مانشستر سيتي سجل جواو نيفيز الهدف الثالث برأسية سكنت شباك إديرسون.

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وبينما يحاول مانشستر سيتي تسجيل التعادل والحفاظ على آماله في المباراة، سجل راموس الهدف الرابع لأصحاب الأرض بعد خطأ دفاعي من جفاريول الذي أعاد الكرة لمهاجم باريس سان جيرمان ليحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وبتلك النتيجة ارتقى باريس سان جيرمان للمركز 22 برصيد 10 نقاط متساويا مع بنفيكا وسبورتنج لشبونة وشتوتجارت.

بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الـ25 برصيد 8 نقاط.

وسيحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز كنتيجة وحيدة في مباراته الأخيرة أمام كلوب بروج من أجل التأهل، أما في حالة الخسارة أو التعادل فسيودع مانشستر سيتي البطولة مبكرا في مفاجأة كبرى.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة سيرتفع رصيده إلى 11 نقطة حيث يلاقي كلوب بروج منافس مباشر له ويملك من النقاط 11 نقطة، وكذلك يواجه باريس سان جيرمان منافسه شتوتجارت ولكل منهما 10 نقاط.. تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة

وضمنت الأندية التي وصل رصيدها إلى 12 نقطة التأهل إلى الملحق فيما لا تزال تتنافس الفرق من المركز الـ19 إلى 26 لحسم التأهل للملحق على أن تودع 3 فرق البطولة مبكرًا مع بقية الفرق التي ودعت رسميا من المركز الـ27 إلى 36.