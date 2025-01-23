أرسنال وميلان يواصلان انتصاراتهما في دوري الأبطال.. وخسارة بايرن ميونيخ

الخميس، 23 يناير 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

أرسنال ضد دينامو زغرب

واصل فريقا أرسنال وميلان انتصاراتهما في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الختامية من مرحلة المجموعة.

وتغلب أرسنال على دينامو زغرب بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما حقق ميلان الفوز على جيرونا بهدف دون مقابل.

ونجح إنتر في تحقيق الفوز خارج ملعبه على سبارتا براج بهدف دون مقابل ليزاحم أرسنال في المركز الثالث.

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بينما خسر بايرن ميونيخ أمام فينورد بثلاثة أهداف دون مقابل.

أرسنال × دينامو زغرب

تغلب أرسنال على مضيفه دينامو زغرب بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل أهداف أرسنال كل من ديكلان رايس في الدقيقة الثانية، وكاي هافرتز في الدقيقة 66 واختتم مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة 91.

ورفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحل أرسنال ضيفا على جيرونا في الجولة الختامية.

بينما دينامو زغرب يتجمد رصيده عند 8 نقاط ولا بديل عن فوزه في المباراة الختامية أمام ميلان لتحقيق بطاقة التأهل للمحلق.

ميلان × جيرونا

حقق ميلان انتصاره الخامس على التوالي في دوري أبطال أوروبا وتواجد في المركز السادس.

وتغلب ميلان على جيرونا بهدف دون مقابل سجله رافائيل لياو.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، ويلعب مباراته المقبلة أمام دينامو زغرب.

بينما جيرونا تأكد خروجه من دوري أبطال أوروبا وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز 31.

سبارتا براج × إنتر

تغلب إنتر على مضيفه سبارتا براج بهدف دون مقابل سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 12.

ورفع إنتر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

ويلعب إنتر أمام موناكو في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبلة.

بينما سبارتا براج تأكد خروجه بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع والعشرين.

فينورد × بايرن ميونيخ

حقق فينورد انتصارا ثمينا بعد التغلب على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع فينورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة.

ويلعب فينورد أمام ليل في الجولة الختامية بينما بايرن ميونيخ يلعب أمام سلوفان براتيسلافا.

دوري أبطال أوروبا أرسنال ميلان إنتر بايرن ميونيخ
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