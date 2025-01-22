الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

يدير محمود ناجي مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً غدا السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون ناجي كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق، ويتواجد أحمد جمال كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الشناوي ويعاونه هاني عبد الفتاح.

وستكون تلك المباراة الثالثة لمحمود ناجي هذا الموسم في الدوري المصري.

ولكنها الاولى للزمالك ومودرن سبورت خلال الموسم الحالي من المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز 18 (الأخير) برصيد 4 نقاط.