الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 23:25
كتب : FilGoal
يدير محمود ناجي مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً غدا السبت على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون ناجي كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق، ويتواجد أحمد جمال كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الشناوي ويعاونه هاني عبد الفتاح.
وستكون تلك المباراة الثالثة لمحمود ناجي هذا الموسم في الدوري المصري.
ولكنها الاولى للزمالك ومودرن سبورت خلال الموسم الحالي من المسابقة.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.
فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز 18 (الأخير) برصيد 4 نقاط.
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