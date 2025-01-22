كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 23:17

كتب : محمد سمير

مصر - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم.

ودخل منتخب مصر في هواية الحسابات المعقدة بتلك الخسارة في انتظار مواجهته أمام سلوفينيا بالإضافة لمواجهة كرواتيا أمام أيسلندا.

وتغلب منتخب أيسلندا على مصر بنتيجة 27-24 بعد شوط أول سيء من جانب الفراعنة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - دودو يغيب عن قائمة منتخب مصر ضد أيسلندا في بطولة العالم كرة يد – تحديد مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي من بطولة العالم كرة يد - غياب دودو عن الدور الرئيسي من بطولة العالم.. وتشخيص إصابته وموعد عودته كرة يد - دودو يجري أشعة على الركبة لتحديد موقفه من بطولة العالم

وخسر منتخب مصر أمام أيسلندا بنتيجة 13-9، ولم يشفع لفريق الفراعنة العودة في الشوط الثاني.

وعقب مرور الجولة الأولى من الدور الرئيسي يتساوى منتخب مصر مع منتخبي كرواتيا وسلوفينيا بـ 4 نقاط لكل منهما.

بينما منتخب أيسلندا ينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام سلوفينيا في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة.

بينما يختتم الفراعنة مشوارهم في الدور الرئيسي بمواجهة كاب فيردي مساء الأحد.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على سلوفينيا وكاب فيردي من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

كرة يد منتخب مصر أيسلندا
نرشح لكم
انتهت بطولة العالم كرة يد - مصر (24)-(27) أيسلندا.. نهاية المباراة كرة يد - دودو يغيب عن قائمة منتخب مصر ضد أيسلندا في بطولة العالم مواعيد مباريات الأربعاء 22 يناير - الأهلي ضد فاركو.. ومصر تواجه أيسلندا في بطولة العالم لليد كرة يد – تحديد مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي من بطولة العالم كرة يد - غياب دودو عن الدور الرئيسي من بطولة العالم.. وتشخيص إصابته وموعد عودته كرة يد - دودو يجري أشعة على الركبة لتحديد موقفه من بطولة العالم كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 كرة يد - منتخب مصر يتفوق على كرواتيا ويتصدر بالعلامة الكاملة قبل الدور الرئيسي
أخر الأخبار
مئوية فينسيوس ومبابي يعادل صلاح.. ريال مدريد يقسو على سالزبورج بخماسية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
لا بديل عن الفوز في الجولة الأخيرة.. باريس يقضي على مانشستر سيتي قبل تقديم مرموش 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال وميلان يواصلان انتصاراتهما في دوري الأبطال.. وخسارة بايرن ميونيخ 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي 4 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة كوكا.. وموقفه من مواجهة بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عبد الله السعيد والونش يغيبان عن الزمالك أمام مودرن سبورت 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد