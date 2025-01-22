كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم.

ودخل منتخب مصر في هواية الحسابات المعقدة بتلك الخسارة في انتظار مواجهته أمام سلوفينيا بالإضافة لمواجهة كرواتيا أمام أيسلندا.

وتغلب منتخب أيسلندا على مصر بنتيجة 27-24 بعد شوط أول سيء من جانب الفراعنة.

وخسر منتخب مصر أمام أيسلندا بنتيجة 13-9، ولم يشفع لفريق الفراعنة العودة في الشوط الثاني.

وعقب مرور الجولة الأولى من الدور الرئيسي يتساوى منتخب مصر مع منتخبي كرواتيا وسلوفينيا بـ 4 نقاط لكل منهما.

بينما منتخب أيسلندا ينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام سلوفينيا في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة.

بينما يختتم الفراعنة مشوارهم في الدور الرئيسي بمواجهة كاب فيردي مساء الأحد.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على سلوفينيا وكاب فيردي من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.