خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة كوكا.. وموقفه من مواجهة بيراميدز

يعاني أحمد نبيل كوكا من إصابة في عضلة السمانة غاب على إثرها عن مواجهة فاركو في الدوري.

وتعادل الأهلي أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن كوكا يعاني من إجهاد في عضلة السمانة ويخضع لفحص طبي غدا الخميس.

والأقرب حتى الآن هو مشاركة كوكا أمام بيراميدز بشكل طبيعي.

وغاب كوكا عن المران الجماعي للفريق والذي أقيم اليوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وشارك كوكا في 16 مباراة منذ بداية الموسم بقميص الأهلي.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

وكان بيراميدز قد تغلب على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.