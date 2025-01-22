خبر في الجول - عبد الله السعيد والونش يغيبان عن الزمالك أمام مودرن سبورت

يفقد الجهاز الفني لفريق الزمالك خدمات الثنائي عبد الله السعيد ومحمود حمدي الونش خلال مواجهة مودرن سبورت.

ويلعب الزمالك أمام مودرن سبورت غدا الخميس ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش وعبد الله السعيد خارج حسابات جروس أمام مودرن سبورت.

ويواصل ثنائي الزمالك أداء البرنامج التأهيل من الإصابة تحضيرا للمباريات المقبلة.

وتعرض محمود حمدي للونش للإصابة بكدمة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة حرس الحدود.

فيما يعاني عبد الله السعيد من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق عن نقطيتن عن الاهلي صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة لكن الأبيض لعب مباراة أقل.