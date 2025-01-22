خبر في الجول - تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز

تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مواجهة بيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وتعرض وسام أبو علي لشد خفيف قبل مواجهة فاركو والتي غاب عنها بالفعل اليوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن الفحص الطبي أثبت إصابة وسام أبو علي بشد عضلي.

وبذلك تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز والمقرر لها في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

وكان بيراميدز قد تغلب على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.

وخاض وسام أبو علي مع الأهلي 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وساهم في 11 هدفا.

وسجل وسام أبو علي 8 أهداف وصنع 3 آخرين.