انتهت بطولة العالم كرة يد - مصر (24)-(27) أيسلندا.. نهاية المباراة

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

مصر - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

يفتتح منتخب رجال مصر لكرة اليد الدور الرئيسي من بطولة العالم بمواجهة أيسلندا.

ويحتل منتخبا مصر وأيسلندا الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

لمشاهدة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز أيسلندة 27-24

ق59:44 فارق 3 أهداف بتقدم أيسلندا 27-24

ق54 تقدم أيسلندا 25-21

ق50:45 علي زين يقلص الفارق 24-20

ق47 الفارق يتسع والنتيجة 22-17

ق41 خطأ جديد وتقدم أيسلندا 19-14

ق34 تقدم أيسلندا 15-11

انطلاق الشوط الثاني

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13-9

ق25:30 تقدم أيسلندا 11-9

ق21 عاااااادل يقلص الفارق 9-8

ق19 علي زين يقلص الفارق وتقدم أيسلندا 9-7

ق17 تقدم أيسلندا بفارق 3 أهداف والنتيجة 7-4

ق14:45 علي زين يقلص الفارق 5-4

ق12:06 تقدم أيسلندا 5-3

ق11:06 أيسلندا تتقدم بفارق هدفين مجددا 4-2

ق9 يحيى خالد يسجل التعاااادل

ق7:40 علي زين يفتتح التسجيل لمصر

ق6:54 تألق مستمر من حارس أيسلندا والنتيجة 2-0

ق3 تقدم أيسلندا 1-0 وإيقاف دقيقتين بزيادة عددية لمنتخب مصر

انطلاق المباراة

كرة يد منتخب مصر
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