انتهت بطولة العالم كرة يد - مصر (24)-(27) أيسلندا.. نهاية المباراة
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
يفتتح منتخب رجال مصر لكرة اليد الدور الرئيسي من بطولة العالم بمواجهة أيسلندا.
ويحتل منتخبا مصر وأيسلندا الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما.
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نهاية المباراة بفوز أيسلندة 27-24
ق59:44 فارق 3 أهداف بتقدم أيسلندا 27-24
ق54 تقدم أيسلندا 25-21
ق50:45 علي زين يقلص الفارق 24-20
ق47 الفارق يتسع والنتيجة 22-17
ق41 خطأ جديد وتقدم أيسلندا 19-14
ق34 تقدم أيسلندا 15-11
انطلاق الشوط الثاني
ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم أيسلندا 13-9
ق25:30 تقدم أيسلندا 11-9
ق21 عاااااادل يقلص الفارق 9-8
ق19 علي زين يقلص الفارق وتقدم أيسلندا 9-7
ق17 تقدم أيسلندا بفارق 3 أهداف والنتيجة 7-4
ق14:45 علي زين يقلص الفارق 5-4
ق12:06 تقدم أيسلندا 5-3
ق11:06 أيسلندا تتقدم بفارق هدفين مجددا 4-2
ق9 يحيى خالد يسجل التعاااادل
ق7:40 علي زين يفتتح التسجيل لمصر
ق6:54 تألق مستمر من حارس أيسلندا والنتيجة 2-0
ق3 تقدم أيسلندا 1-0 وإيقاف دقيقتين بزيادة عددية لمنتخب مصر
انطلاق المباراة