أبولا: الهلال دفع 9 ملايين يورو من أجل صفقته الجديدة

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

كايو سيزار - الهلال السعودي

كشف تقرير برتغالي عن المبالغ المادية التي دفعها الهلال السعودي لضم لاعبه الشاب البرازيلي كايو سيزار.

وأعلن الهلال تعاقده بشكل رسمي مع كايو سيزار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، فإن الهلال ضم كايو سيزار لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل 9ملايين يورو.

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وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن اللاعب، البالغ من العمر 20 عاما سيتقاضى مليونا و200 ألف يورو سنويا.

وأشارت التقارير أن الصفقة جاءت الصفقة بعد أيام قليلة من استحواذ فيتوريا دي جيمارايش على 60 في المئة من حقوق الجناح، مقابل مليونٍ ونصف المليون يورو.

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وبقيت نسبة الـ 40 في المئة المتبقية بحوزة نادي كوريتيبا البرازيلي، الذي انتقل منه اللاعب للفريق البرتغالي.

وكان فيتوريا دي جيمارايش، حصل في يناير 2024 على خدمات سيزار من كوريتيبا بإعارة تمتد حتى الصيف المقبل، وفي يناير الجاري، قرر تفعيل بند الشراء الذي تضمنته الإعارة، محوِلا العقد إلى انتقال دائم.

وسيتوزع المقابل المادي للصفقة على الناديين البرتغالي والبرازيلي حسب نسبة كل منهما.

وخاض اللاعب الشاب 47 مباراة مع الفريق البرتغالي، وسجل أربعة أهداف، وصنع 8 آخرين.

الهلال السعودي
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