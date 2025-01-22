قبل مواجهة الأهلي.. بيراميدز يخطف صدارة الدوري بهدف ماييلي أمام زد

واصل بيراميدز انتصاراته المتتالية في مسابقة الدوري وانفرد بصدارة جدول الترتيب مستغلا تعثر الأهلي.

وتغلب بيراميدز على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 80 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

واستغل بيراميدز تعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وحقق بيراميدز انتصاره الرابع على التوالي في مسابقة الدوري منذ تعادله أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الأهلي.

أما زد فتلقى الخسارة الثانية في مشواره بالدوري هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع.

تم الأتصال بنجاح 👌💣 جوووووووول 🔥 فيستون مايلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى نادي زد #ONTime_Sports pic.twitter.com/LEaqz3fLTz — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 22, 2025

وبدأ اللقاء متوازنا من الجانبين وباغت شادي حسين دفاعات بيراميدز في الدقيقة 14 لكن تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

وأهدر وليد الكرتي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 42 بعد تمريرة بينية رائعة من إبراهيم عادل لكن سددها أعلى العارضة.

وكاد بيراميدز أن يسجل الأول في الدقيقة 65 بعد عرضية رائعة من مصطفى فتحي لكن شتتها دفاع زد على أكثر من مرة.

وافتتح فيستون ماييلي التسجيل في الدقيقة 80 بعد متابعة رائعة لرأسية غير ناجحة من علي جبر وحولها داخل الشباك.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو للهدف لأكثر من 3 دقائق تم احتساب الهدف بعد تأكيد عدم وجود تسلل ضد علي جبر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة.