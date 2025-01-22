تشكيل بايرن - هاري كين وموسيالا أساسيان أمام فينورد بدوري الأبطال

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

أعلن فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه لمواجهة فينورد الهولندي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

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الدفاع: ألفونسو ديفيز - دايو أوباميكانو - كيم مين جاي - كونراد لايمار

الوسط: ليون جورتسيكا - جوشوا كيميتش

وسط الهجوم: كينجسلي كومان - جمال موسيالا - مايكل أوليسي

الهجوم: هاري كين

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فينورد المركز الـ20 برصيد 10 نقاط.

ويلعب بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة أمام سلوفان براتسلافيا، فيما يلعب فينورد أمام ليل الفرنسي.

فينورد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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