التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. وحكيمي أساسي مع سان جيرمان

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - سافينيو - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وشهد التشكيل عودة بيرناردو سيلفا للتشكيل الأساسي على حساب إلكاي جوندوجان بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون، وكذلك دفع بالبرازيلي سافينيو بدلا من البلجيكي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

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حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ماتيوس نونيز - مانويل أكانجي - روبن دياش - جفارديول

الوسط: كوفاسيتش - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو - فيل فودين - إرلينج هالاند

أما باريس سان جيرمان فقرر لويس إنريكي البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باشو - نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز - فيتينا - فابيان رويز

الهجوم: برادلي باركولا - لي كانج إين - ديزيري دوي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ24 برصيد 8 نقاط فيما يلاحقه باريس سان جيرمان في المركز الـ26 برصيد 7 نقاط.

ويتنافس الفريقان للهروب من شبح الخروج المبكر من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مواجهة إقصائية لتحديد الثمانية فرق الأخرى في ثمن النهائي.

ويستضيف مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة منافسه كلوب بروج البلجيكي، فيما يخرج باريس ليحل ضيفا على شتوتجارت الألماني.

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