رئيس إنبي لـ في الجول: زياد كمال سيكون أحد نجوم الدوري خلال شهر.. ولا مشاكل مع الزمالك

يثق أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في ساتعادة زياد كمال لمستواه المعهود خلال شهر واحد فقط عقب عودته لصفوف النادي البترولي.

وأعلن نادي الزمالك قطع إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي بعد توقيعه على مخالصة مالية وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي لـFilGoal.com: "زياد كمال عاد لصفوف إنبي وخلال شهر سيستعيد مستواه وسيكون نجم الفريق وأحد أهم اللاعبين في الدوري"

وأضاف "حال تلقيه عرضا من الأهلي؟ نحن لا نقف أمام مستقبل أي لاعب بصفوف الفريق".

وأتم "تم قطع الإعارة بشكل ودي مع نادي الزمالك والأمور جيدة بين الناديين الكبيرين ولا يوجد ما يعكر صفوها".

ووقع زياد كمال على مخالصة مالية بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك لقطع إعارته.

وسيعود زياد كمال إلى صفوف إنبي بعد قطع إعارته للزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زياد كمال حصل على شيك بقيمة مليون و750 ألف جنيه من الزمالك ووقع على مخالصة مالية لقطع إعارته والعودة إلى إنبي.

وكان الزمالك قد اتفق بالفعل مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.