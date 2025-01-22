تشكيل أرسنال - 4 تبديلات.. وستيرلينج أساسي أمام دينامو زغرب

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة دينامو زغرب في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى أرتيتا 4 تبديلات عن المواجهة السابقة للفريق أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ودفع أرتيتا بـ كيفيور، وزينشينكو، وستيرلينج، وجورجينيو بدلا من لويس سكيلي، وتوماس بارتي، وتروسار، وميرينو.

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ويستمر غياب ويليام ساليبا، فيما عاد كالافيوري وإثيان نوانيري ليتواجدا على مقاعد البدلاء بعد عودتهما من الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ياكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس

وسط الهجوم: رحيم ستيرلينج - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد دينامو زغرب في المركز الـ25 برصيد 8 نقاط.

أرسنال أرتيتا دينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
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