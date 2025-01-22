تشكيل أرسنال - 4 تبديلات.. وستيرلينج أساسي أمام دينامو زغرب

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة دينامو زغرب في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى أرتيتا 4 تبديلات عن المواجهة السابقة للفريق أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ودفع أرتيتا بـ كيفيور، وزينشينكو، وستيرلينج، وجورجينيو بدلا من لويس سكيلي، وتوماس بارتي، وتروسار، وميرينو.

ويستمر غياب ويليام ساليبا، فيما عاد كالافيوري وإثيان نوانيري ليتواجدا على مقاعد البدلاء بعد عودتهما من الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ياكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو

الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس

وسط الهجوم: رحيم ستيرلينج - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

الهجوم: كاي هافيرتز

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد دينامو زغرب في المركز الـ25 برصيد 8 نقاط.