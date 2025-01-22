وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2007

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

قرر اتحاد الكرة تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2007.

وتولى وائل رياض الإدارة الفنية لمنتخب 2007 خلفا لأسامة نبيه الذي انتقل لتدريب منتخب 2005.

وأعلن المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "بناء على توصية اللجنة الفنية اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف وائل رياض مديراً فنياً للمنتخب الوطني مواليد ٢٠٠٧ على أن يقدم تصوره بشأن تشكيل جهازه المعاون".

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وشهد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين تغييرات بعد تولي هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، مدربا لمنتخب 2005 خلفا لروجيرو ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري إنهاء تعاقد ميكالي مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وعمل وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب 2005 وشارك في بطولة شمال إفريقيا الودية في تونس نوفمبر 2024 قبل ترك المسؤولية لـ ميكالي.

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