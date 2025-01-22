رومانو: مانشستر سيتي وفرانكفورت وقعا على كافة وثائق صفقة مرموش

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار سووق الانتقالات عن تطور جديد في صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي.

وبات مرموش قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من آينتراخت فرانكفورت.

وبحسب رومانو، فإن مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت وقعا على كافة وثائق صفقة عمر مرموش.

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ومن المنتظر أن يعلن مانشستر سيتي ضم مرموش بشكل رسمي خلال ساعات.

وخضع مرموش للكشف الطبي مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء تمهيدا لضمه بشكل رسمي، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وكان مرموش قد وصل إلى إنجلترا مساء الاثنين، وفقا للتقرير.

وأوضح تقرير سكاي يوم الثلاثاء أن مرموش سيوقع عقدا حتى صيف 2030.

وأضاف التقرير أنه من المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الخميس.

مرموش وصل مع ممثليه إلى مدينة مانشستر مساء الإثنين بعد حسم كافة التفاصيل التي تخص اتفاق الانتقال، حيث يتبقى إجراء الكشف الطبي والتوقيع والمسائل الإجرائية.

وودع مرموش زملاءه وجماهير فرانكفورت في ملعب النادي بعد مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

وستكلف الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا أن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com: "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

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