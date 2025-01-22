الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة

يواصل الأهلي استكمال مبارياته في الدوري المصري بلقاء ناري يجمعه مع بيراميدز.

وتعادل الأهلي مع فاركو بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة من المسابقة.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة ويأتي بيراميدز ثالثا برصيد 17 نقطة.

وكان الأهلي قد تفوق على بيراميدز في آخر مواجهتين الموسم الماضي بالدوري بالفوز 3-2 و1-0.

موعد مباراة الأهلي × بيراميدز

يلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.