تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام سالزبورج

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج النمساوي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعوض فالفيردي النقص العددي في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب لوكاس فاسكيز وداني كاربخال للإصابة.

كما يتواجد سيبايوس أساسيا بجانب مودريتش وبيلينجهام في وسط الملعب في ظل إصابة كامافينجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - فيدريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام - داني سيبايوس - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد المركز الـ22 برصيد 9 نقاط بعد 6 مباريات من الفوز في 3 مباريات وخسارة مثلهم.

أما سالزبورج فيحتل المركز الـ33 برصيد 3 نقاط بعد تحقيق فوز وحيد من 6 مباريات.