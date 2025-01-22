كرة سلة - الأهلي يعلن غياب الجندي لمدة تقترب من شهرين بسبب إصابة في الكتف

أعلن النادي الأهلي تفاصيل إصابة عمرو الجندي لاعب فريق السلة في الكتف.

وتعرض عمرو الجندي لإصابة قوية في الكتف خلال مواجهة الأهلي ضد الجزيرة ضمن منافسات دوري السوبر لكرة السلة.

وكشف الأهلي عن إصابة عمرو الجندي بخلع في المفصل ما بين الترقوة والكتف.

ويغيب عمرو الجندي لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

ويبدأ الجندي تنفيذ برنامج تأهيلي من الإصابة خلال الأيام المقبلة.

ويتقاسم الأهلي والزمالك صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط من أربعة انتصارات.

ومرت أربع جولات من مسابقة دوري السوبر حتى الآن.