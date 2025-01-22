جوزيه جوميز: كنا نبحث عن فوز بعد الخسارة الثقيلة من الهلال

شدد جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضمك.

وحقق فريق الفتح أولى انتصاراته تحت قيادة جوزيه جوميز بعد الفوز على ضمك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كنا نبحث عن الفوز، وكنا نريد أن نفوز ونسعد جمهورنا وحصلنا على فرص الشوط الأول ولكن لم نتقدم في النتيجة إلا في النهاية وهذا هو الأهم".

وأضاف "ركلة الجزاء الأولى صحيحة وشاهدتها بنفسي، الركلة الثانية سأراجعها لاحقا، لكن طالما هناك تقنية فيديو وعاد لها الحكم وقراره جاء بعد المراجعة".

وأتم "كما قلت أن المباراة ستكون صعبة لأن ضمك يملك أجنحة قوية، حاولنا تحجيم قوتهم ونجحنا في الفوز".

وتغلب الفتح على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد في غياب طارق حامد.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن تجدد إصابة طارق حامد في الركبة خلال مران ضمك ليغيب عن اللقاء.

ويقود فريق ضمك البرتغالي نونو ألميدا مساعد جوسفالدو فيريرا السابق والمدير الفني السابق لفريق فاركو.

ورغم الانتصار، لا يزال الفتح يتذيل ترتيب الدوري السعودي بـ 9 نقاط.

وكان ضمك تقدم في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل الفتح في الدقيقة 78.

وسجل مراد باتنا هدف الفوز في الدقيقة 110 بعد 20 دقيقة وقت بدل من الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

ولم يحقق الفتح سوى انتصارين في مسابقة الدوري السعودي.

وتعرض الفتح تحت قيادة جوزيه جوميز لهزيمة ساحقة أمام الهلال بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

ويفصل الفتح 5 نقاط عن المركز الخامس عشر والذي يبتعد عن مراكز الهبوط.

أما ضمك فتعرض للهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 5 مباريات.

وتجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.