خبر في الجول - علاج مكثف لـ مصطفى شلبي للحاق بلقاء مودرن سبورت

تلقى مصطفى شلبي علاجا مكثفا في الساعات الأخيرة للتعافي من نزلة برد تعرض لها من أجل اللحاق بمباراة مودرن سبورت.

وحسبما علم FilGoal.com غاب شلبي بسبب عن مران الثلاثاء بعد تعرضه لنزلة برد قوية.

وشارك في مران اليوم الأربعاء وأصر على التواجد في اللقاء وأبلغ الجهاز الفني بقدرته على المشاركة.

وسيتواجد في قائمة المباراة وكريستيان جروس المدير الفني هو من سيحدد موقفه من خوض اللقاء.

صاحب الـ 30 عاما خاض 17 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم سجل 3 أهداف وصنع 1.

ومنذ انضمامه للأبيض خاض 82 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 14 في جميع المسابقات.

وتوج شلبي مع الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت غدا الخميس في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.