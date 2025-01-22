رومانو يكشف تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد مدافع برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن اتفاق برشلونة مع لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح رومانو عبر صفحته على موقع إكس: "رونالد أراوخو اتفق مع برشلونة على تجديد تعاقده حتى يونيو 2031 بعقد يمتد لمدة 5 سنوات ونصف".

وأضاف "سيتم توقيع العقود غدا الخميس، بعد حصول ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على الضوء الأخضر من اللاعب ومن النادي".

وينتهي عقد أراوخو البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

وكان أراوخو قريبا من الرحيل عن برشلونة خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيه عرضا للانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يناير، ولكن رفض برشلونة الصيغة التي اقترحها يوفنتوس بالإعارة مع خيار الشراء، ويريد إتمام الصفقة في صورة انتقال نهائي.

ونقلت صحيفة سبورت أن أراوخو اعترف لزملائه في غرفة الملابس بأنه يفكر بالرحيل في يناير الجاري، قبل أن تنتهي الأزمة وينجح برشلونة في إتمام الاتفاق مع أراخو.

وانضم أراوخو إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بوستون ريفرز الأوروجوياني، ليشارك مع فريق الرديف لبرشلونة.

وبدأ أراخو الانضمام للفريق الأول في صيف 2020.

وشارك أراخو هذا الموسم في 5 مباريات بواقع مباراتين بكأس الملك، ومباراة في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مباراة في الدوري الإسباني وأخرى في السوبر.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بعد مرور 20 جولة.