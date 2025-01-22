خطاب: كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي.. وراض عن النتيجة

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 19:47

كتب : بسام أبو بكر

أحمد خطاب - فاركو

أبدى أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو رضاه عن أداء الفريق بعد التعادل مع الأهلي.

وفرض فاركو التعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة 9 من الدوري المصري.

وقال أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو في المؤتمر الصحفي: "خلقنا العديد من الفرص على مرمى الأهلي وكنا الأقرب للفوز، وراض عن النتيجة".

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وأضاف "الفريق بشكل عام يقدم أداءً جيدا خلال الفترة الماضية وراض عن أداء اللاعبين".

وأكمل "خضنا 9 مباريات حتى الآن في الدوري ولم يحالفنا الحظ في بعض المباريات التي خسرناها، ومستمرون في تقديم الأداء الجيد".

وأتم "أشكر اللاعبين على ما قدموه في لقاء اليوم من أداء وأيضا في المباريات السابقة".

تقدم فاركو بهدف زهير المترجي فيما سجل للأهلي إمام عاشور.

ويعد ذلك ثاني تعادل يحسم مواجهات الأهلي وفاركو بعد 5 انتصارات للأحمر من قبل وتعادل وحيد.

الفوز أبقى الأهلي في الصدارة برصيد 19 نقطة وأصبحت مهددة من قبل بيراميدز والزمالك حال انتصارهما.

وارتقى فاركو للمركز التاسع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش.

ويستضيف الأهلي في الجولة المقبلة ضيفه بيراميدز على استاد القاهرة، فيما يحل فاركو ضيفا على طلائع الجيش.

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