في غياب طارق حامد.. الفتح يحقق انتصاره الأول تحت قيادة جوميز بالوقت القاتل

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

الفتح ضد ضمك - الدوري السعودي

حقق فريق الفتح أولى انتصاراته تحت قيادة جوزيه جوميز بعد الفوز على ضمك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وتغلب الفتح على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد في غياب طارق حامد.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن تجدد إصابة طارق حامد في الركبة خلال مران ضمك ليغيب عن اللقاء.

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ويقود فريق ضمك البرتغالي نونو ألميدا مساعد جوسفالدو فيريرا السابق والمدير الفني السابق لفريق فاركو.

ورغم الانتصار، لا يزال الفتح يتذيل ترتيب الدوري السعودي بـ 9 نقاط.

وكان ضمك تقدم في الدقيقة 69 قبل أن يتعادل الفتح في الدقيقة 78.

وسجل مراد باتنا هدف الفوز في الدقيقة 110 بعد 20 دقيقة وقت بدل من الضائع، عن طريق ركلة جزاء.

ولم يحقق الفتح سوى انتصارين في مسابقة الدوري السعودي.

وتعرض الفتح تحت قيادة جوزيه جوميز لهزيمة ساحقة أمام الهلال بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

ويفصل الفتح 5 نقاط عن المركز الخامس عشر والذي يبتعد عن مراكز الهبوط.

أما ضمك فتعرض للهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 5 مباريات.

وتجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر.

الدوري السعودي الفتح ضمك
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