الزمالك يعلن قطع إعارة زيادة كمال وعودته إلى إنبي.. وفي الجول يكشف التفاصيل

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:57

كتب : عمرو نبيل إبراهيم رمضان

زياد كمال - الزمالك - إمام عاشور - الأهلي

أعلن نادي الزمالك قطع إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي بعد توقيعه على مخالصة مالية وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

ووقع زياد كمال على مخالصة مالية بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك لقطع إعارته.

وسيعود زياد كمال إلى صفوف إنبي بعد قطع إعارته للزمالك.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن زياد كمال حصل على شيك بقيمة مليون و750 ألف جنيه من الزمالك ووقع على مخالصة مالية لقطع إعارته والعودة إلى إنبي.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن زياد كمال يتواجد في مقر نادي الزمالك لعقد جلسة مع إدارة النادي والاتفاق على جدولة مستحقاته المتأخر.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه زياد كمال لإنهاء إعارته وعودته إلى إنبي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد اتفق بشكل مبدئي مع زياد كمال على حصوله على مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي وجزء من مستحقات الموسم الحالي من أجل إنهاء الإعارة.

اللاعب كان يرغب في الحصول على 50% من مستحقات الموسم الحالي، بينما أراد الزمالك دفع 25% فقط وفي النهاية تم التوصل على حل وسط.

وسيتم إنعقاد جلسة مساء اليوم بمقر الزمالك بين مسؤولي النادي وزياد كمال من أجل الاتفاق بشكل نهائي على التفاصيل.

وكان الزمالك قد اتفق بالفعل مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

زياد كمال الزمالك إنبي
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