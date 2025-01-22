"جاهز للتعاون في الحالتين".. بيان من أحمد زيزو بشأن مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

زيزو - كونراد ميشالاك

أصدر أحمد زيزو بيانا رسميا بشأن مفاوضاته مع نادي الزمالك لتجديد تعاقده مع النادي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح زيزو استعداده للتعاون في حالتي التجديد وانتظار نهاية الأزمة المالية أو الرحيل للاستفادة من الجانب المادي.

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وجاء بيان من أحمد زيزو عبر موقع إنستجرام كالآتي:

"احتراما وتقديرا لجماهير نادي الزمالك أو توضيح ما يلي:

- لا أحب الخوض في التفاصيل وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي ومع ذلك انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، ومازال هناك من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل".

"هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما، كما أعتقد أن العلاقة بين ناد كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا".

"في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه، جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة".

"فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحب تبرير ذلك، كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة".

"إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية، وإذا كنت الملف الأخير الذي سينتظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد، وفأنا مستعد للانتظار، وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة".

"في النهاية هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة، شكرا لكم جميعا".

وانضم زيزو للزمالك في 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.

الزمالك أحمد زيزو
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