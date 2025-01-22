كولر: أرضية ملعب برج العرب لا تصلح.. ونتيجة مباراة فاركو عادلة

اعتبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن نتيجة مباراة فاركو عادلة.

وتعادل فاركو والأهلي بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الموقف الحالي معبر عن الحالة التي يمر بها الفريق."

وأضاف "أرضية ملعب برج العرب لا تصلح للدوري الممتاز ولابد من وجود حل".

وأكمل "نعاني من ضغط المباريات والإصابات، خسرنا جهود وسام أبو علي بسبب الإصابة في آخر مران".

وأتم "لدينا إصابات كثيرة وقائمة الفريق تأثرت واضطررنا للدفع بثنائي من الناشئين لتعويض الغيابات".

وحافظ الأهلي على تصدره لمسابقة الدوري مؤقتا برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، ويلاحقه الزمالك وبيراميدز ولكلاهما 17 نقطة من 8 مباريات.

أما فاركو فيحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.