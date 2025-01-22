انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في الجولة 9 من الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.
في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.
--
ق 83: رجب نبيل يسجل التعادل لسيراميكا برأسية مستفيدا من خروج الحارس
ق 71: جوووول كريم الديب يسجل الأول بعد سلسلة تمريرات رائعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: خروج مروان داوود ومشاركة المغربي كتغيير اضطراري
ق 19: تصويبة قوية من قندوسي يبعدها صبحي سليمان ببراعة لركنية
بداية اللقاء
نرشح لكم
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل إصابة كوكا.. وموقفه من مواجهة بيراميدز خبر في الجول - عبد الله السعيد والونش يغيبان عن الزمالك أمام مودرن سبورت خبر في الجول - تأكد غياب وسام أبو علي عن مواجهة بيراميدز قبل مواجهة الأهلي.. بيراميدز يخطف صدارة الدوري بهدف ماييلي أمام زد رئيس إنبي لـ في الجول: زياد كمال سيكون أحد نجوم الدوري خلال شهر.. ولا مشاكل مع الزمالك تعادل خامس بينهما.. الاتحاد يقتنص نقطة من سيراميكا كليوباترا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة