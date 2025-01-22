انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - محمد إبراهيم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 83: رجب نبيل يسجل التعادل لسيراميكا برأسية مستفيدا من خروج الحارس

ق 71: جوووول كريم الديب يسجل الأول بعد سلسلة تمريرات رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: خروج مروان داوود ومشاركة المغربي كتغيير اضطراري

ق 19: تصويبة قوية من قندوسي يبعدها صبحي سليمان ببراعة لركنية

بداية اللقاء

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الاتحاد
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