تمهيدا لقيد كهربا.. الاتحاد الليبي ينهي أزمة مؤمن سليمان

أنهى نادي الاتحاد الليبي أزمة المستحقات المتاخرة لدى مدربه السابق مؤمن سليمان.

محمود كهربا النادي : الأهلي الاتحاد

وتعرض نادي الاتحاد الليبي لعقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح مدربه السابق مؤمن سليمان.

وكتب نصر الدين عزام المحامي الخاص بمؤمن سليمان: "شكرا لادارة نادي الاتحاد على إنهاءهم لاجراءات تسوية القرار الصادر لصالح مؤمن سليمان و قد تم التعاون مع النادي و الاتحاد الليبي لكرة القدم لرفع منع التسجيل أمام الفيفا بشكل فوري".

وأنهى نادي الاتحاد الليبي أزمة مستحقات مؤمن سليمان تمهيدا لقيد محمود عبد المنعم كهربا القادم من الأهلي.

وتوجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إلى ليبيا فجر اليوم الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى الاتحاد.

وسينضم كهربا إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

وانضم صاحب الـ 30 عاما للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.