مدافع فاركو: غياب وسام أراحنا.. ودرسنا تحركات إمام عاشور

يرى أحمد جمال مدافع فاركو أن غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي سبب راحة لدفاع الفريق.

وتعادل فاركو والأهلي بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح جمال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "غياب وسام أبو علي أراحنا، وأحمد خطاب المدير الفني تحدث معنا عن تحركات إمام عاشور خلف الدفاع لأنه لا يجيد اللعب برأسه".

وغاب وسام أبو علي عن مباراة فاركو بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وفضل الجهازين الطبي والفني استبعاد اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

ويخضع وسام أبو علي لفحص طبي جديد عقب لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل.

وأكمل "الحصول على نقطة أمام الأهلي مهمة خاصة أنها أمام فريق كبير".

وشكك مدافع فاركو في صحة ضربة جزاء الأهلي "لا أعلم إذا كانت بالفعل ضربة جزاء أم لا".

وسجل إمام عاشور هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وحافظ الأهلي على تصدره لمسابقة الدوري مؤقتا برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، ويلاحقه الزمالك وبيراميدز ولكلاهما 17 نقطة من 8 مباريات.

أما فاركو فيحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.