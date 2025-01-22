التشكيل - إيمانويل يقود هجوم الاتحاد أمام سيراميكا كليوباترا.. وقندوسي أساسي

يقود إيمانويل أبيه هجوم الاتحاد السكندري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الاتحاد أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامنس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود.

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديرك.

الهجوم: كريم الديب – إيمانويل – إسلام سمير.

في المقابل يقود الثلاثي أحمد قنوسي ومحمود زلاكة وفخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: محمد توني – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"