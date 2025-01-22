التشكيل - إيمانويل يقود هجوم الاتحاد أمام سيراميكا كليوباترا.. وقندوسي أساسي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:25

كتب : هاني العوضي

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يقود إيمانويل أبيه هجوم الاتحاد السكندري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الاتحاد أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامنس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

أخبار متعلقة:
سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع قندوسي بشكل نهائي من الأهلي مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: الوداد تواصل معنا لضم بلحاج حتى نهاية المونديال خبر في الجول - محمد شكري يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا كليوباترا الجماعية البطاوي يكشف موقف انتقال قندوسي من الأهلي.. وهل يدخل سيراميكا سوق يناير وتستمر السلسلة.. سيراميكا يجتاز طلائع الجيش بهدف قندوسي

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود.

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديرك.

الهجوم: كريم الديب – إيمانويل – إسلام سمير.

في المقابل يقود الثلاثي أحمد قنوسي ومحمود زلاكة وفخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - حسين السيد

الوسط: محمد توني – أحمد قندوسي – محمد عادل

الهجوم: إسلام عيسى – فاخري لاكاي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

قندوسي سيراميكا كليوبترا الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع ربيعة لتدعيم دفاعه اتفاقية تعاون شاملة بين إنبي والاتحاد الليبي خبر في الجول - تحديد المدة المبدئية لغياب وسام أبو علي تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش الإسماعيلي يكشف سبب غياب محمد حسن أمام الاتحاد عبد الرحمن رشدان لـ في الجول: انفعلت على زيزو بسب تعمده التدخل بعنف مران الزمالك - انتظام السعيد والونش وتأهيل الزناري.. وتصعيد مدافع شاب مصدر من المصري لـ في الجول: تعرضنا لإيقاف القيد بسبب حسام حسن.. ونتعجب من القرار لهذا السبب
أخر الأخبار
4 من 5.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع ربيعة لتدعيم دفاعه 23 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك 32 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي 37 دقيقة | كرة يد
اتفاقية تعاون شاملة بين إنبي والاتحاد الليبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تحديد المدة المبدئية لغياب وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف سبب غياب محمد حسن أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025