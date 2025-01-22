الصدارة مهددة.. فاركو يفرض التعادل على الأهلي

فرض فاركو التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

تقدم فاركو بهدف زهير المترجي فيما سجل للأهلي إمام عاشور.

ويعد ذلك ثاني تعادل يحسم مواجهات الأهلي وفاركو بعد 5 انتصارات للأحمر من قبل وتعادل وحيد.

الفوز أبقى الأهلي في الصدارة برصيد 19 نقطة وأصبحت مهددة من قبل بيراميدز والزمالك حال انتصارهما.

وارتقى فاركو للمركز التاسع برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش.

ويستضيف الأهلي في الجولة المقبلة ضيفه بيراميدز على استاد القاهرة، فيما يحل فاركو ضيفا على طلائع الجيش.





























































التشكيل

عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، وبدأ عمر كمال أساسيا كجناح بعدما تعافى من الإصابة، وقاد إمام عاشور الهجوم لتعويض غياب وسام أبو علي.

في المقابل دفع أحمد خطاب مدرب فاركو بالمغربي زهير المترجي أساسيا رفقة عمرو ناصر وأحمد شريف في الهجوم.

وصف المباراة

أطلق إمام عاشور تسديدة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 2، وأشهر محمد معروف بطاقة صفراء لعمر الساعي بعد تدخل قوي على مدافع فاركو.

واحتسب معروف ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض حسين الشحات لعرقلة في الدقيقة 12 لكنه عاد لتقنية الفيديو وتراجع عن قراراه.

وفي الدقيقة 22 أطلق زهير المترجي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لشباك الشناوي.

ونجح المترجي بذلك في تسجيل رابع أهدافه داخل شباك الأهلي خلال ست مواجهات فقط.

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وتألق الشناوي في التصدي لرأسية عمرو ناصر في الدقيقة 29 مانعا ثاني أهداف فاركو.

واستحواذ الأهلي على الكرة بحثا عن التعادل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد سعيد "شيكا".

وفي الدقيقة 42 خرج المترجي بسبب الإصابة اضطراريا وعوضه باباكار نداي.

وتحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 45+1 بسبب تدخل قوي على عزمي غومة.

وفي الدقيقة 45+4 توقف اللعب بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي لصالح عمر كمال بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

معروف طالع تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة مطالبات لاعبي الأهلي وبعد 5 دقائق احتسب ركلة جزاء للأهلي.

وفي الدقيقة 45+11 سجل إمام عاشور على طريقة "بانينكا" هدف التعادل للأهلي من علامة الجزاء.

وفي آخر 10 مباريات خاضهم إمام بقميص الأهلي نجح في تسجيل 10 مساهمات تهديفية.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 4 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق هدف وحيد عن ناصر منسي متصدر ترتيب الهدافين.

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وكاد كريم الدبيس أن يقلب الطاولة في الدقيقة 45+13 بعد عرضية من الجهة اليمنى صوب منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني لم يبدأ بقوة بين الفريقين، وفي الدقيقة 63 سدد عمرو ناصر كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات.

وبعد دقيقة انفرد محمد فخري بعد مراوغة ياسر إبراهيم لكن دفاع الأهلي استطاع الاستفادة من تباطؤ اللاعب وتدخل في الوقت المناسب.

ضغط فاركو تواصل وبعد دقيقة أخرى تألق الشناوي في التصدي لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

كولر قرر إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة بإشراك كل من سمير محمد ومحمد عبد الله ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من أكرم توفيق وكريم الدبيس وعمر الساعي.

فيما رد خطاب بالدفع بكل من جابر كامل وإينوك بنجامين بدلا من غومة ومحمود جهاد في الدقيقة 66.

حاول لاعبو الأهلي الاستحواذ على الكرة بالتمرير في محاولة لإيجاد ثغرات للتوغل صوب منطقة الجزاء لكن دون خطورة محققة على مرمى شيكا.

استمر استحواذ الأهلي دون أي خطورة على مرمى فاركو، ودفع كولر بكريم وليد بدلا من مروان عطية.

وفي الدقيقة 80 انفرد عمر ناصر لكن الشناوي تدخل في الوقت المناسب وأمسك الكرة على مرتين.

وشارك يوسف الملاح وعمر رضا بدلا من فخري وعمرو ناصر في الدقيقة 85.

أهدر لاعبو فاركو فرصة لخطف الفوز، وبعدها مرت رأسية ياسر إبراهيم بجوار القائم لينتهي اللقاء بالتعادل.