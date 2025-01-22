خبر في الجول - زياد كمال يتواجد في مقر الزمالك لإتمام إجراءات عودته إلى إنبي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

زياد كمال - الزمالك

يتواجد زياد كمال لاعب الزمالك في مقر النادي لإتمام إجراءات قطع إعارته وعودته لصفوف إنبي.

وكان الزمالك قد حصل على خدمات كمال في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زياد كمال يتواجد في مقر نادي الزمالك لعقد جلسة مع إدارة النادي والاتفاق على جدولة مستحقاته المتأخرة.

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كما سيقوم زياد كمال بالتوقيع على مخالصة مالية لإتمام إجراءات قطع إعارته وعوته إلى إنبي.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه زياد كمال لإنهاء إعارته وعودته إلى إنبي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد اتفق بشكل مبدئي مع زياد كمال على حصوله على مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي وجزء من مستحقات الموسم الحالي من أجل إنهاء الإعارة.

اللاعب كان يرغب في الحصول على 50% من مستحقات الموسم الحالي، بينما أراد الزمالك دفع 25% فقط وفي النهاية تم التوصل على حل وسط.

وسيتم إنعقاد جلسة مساء اليوم بمقر الزمالك بين مسؤولي النادي وزياد كمال من أجل الاتفاق بشكل نهائي على التفاصيل.

وكان الزمالك قد اتفق بالفعل مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

زياد كمال الزمالك إنبي
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