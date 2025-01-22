التشكيل - إبراهيم عادل يقود بيراميدز.. وزيكو والبانوبي أساسيان مع زد

أعلن فريقا بيراميدز وزد التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويقود إبراهيم عادل فريق بيراميدز، بينما يبدأ الثنائي عبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - علي جبر - كريم حافظ.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل.

بينما تشكيل زد كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.

الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثاني والمتفوق بفارق الأهداف.

بينما زد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.