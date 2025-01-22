تقرير: الهلال لا يمانع رحيل نيمار.. وعائق وحيد يعرقل الاتفاق

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال السعودي

كشف مصدر من الهلال السعودي عن موقف ناديه من إمكانية رحيل البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

ويمتد تعاقد نيمار مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من الهلال عبر وكالة الأنباء الفرنسية: "نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل قبل نهاية عقده نهاية يونيو المقبل".

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وأضاف " النادي لا يمانع من رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين".

وواصل "نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته والهلال يرغب في تخفيضه".

نيمار لم يعد ينوي الاستمرار في السعودية، حيث وصل في عام 2023 بفضل عرض ضخم من الهلال لكنه لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات.

ويقترب نيمار نجم الهلال السعودي من العودة إلى نادي بدايته سانتوس من جديد.

وبحسب موقع diariodopeixe البرازيلي، فإن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

نيمار الهلال السعودي
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