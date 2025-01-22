سكاي: ووكر ينتظر إذن السفر لإتمام انتقاله إلى ميلان

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

كايل ووكر

ينتظر كايل ووكر الحصول على إذن بالسفر من مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى ميلان.

وبات ووكر قريبا من الانتقال إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن كايل ووكر ينتظر الحصول على إذن بالسفر من مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى ميلان.

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وأوضحت التقارير أن المحادثات بشأن انتقال كايل ووكر على سبيل الإعارة إلى ميلان وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأشارت إلى أن ووكر جاهز للسفر إلى ميلان في انتظار الإذن من مانشستر سيتي.

صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، ذكرت في وقت سابق أن ميلان اتفق مع سيتي على ضم الظهير الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأفادت الصحيفة أن ميلان سيضم ووكر على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن في حال تفعيل بند أحقية الشراء فإن عقد ووكر سيمتد حتى 2027.

وكان ووكر قريبًا من مغادرة السيتي إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في أعقاب نجاح النادي في تحقيق الثلاثية، لكن جوارديولا أقنعه بالبقاء في مانشستر خلال عشاء خاص. انتهى به الأمر بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات وأصبح قائدًا للنادي.

وقضى ووكر 8 أعوام رفقة مانشستر سيتي.

وانضم المدافع البالغ من العمر 34 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من توتنام في صيف 2017 مقابل 52.7 مليون يورو.

وشارك ووكر في 18 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج ووكر 6 مرات ببطولة الدوري الإنجليزي ومرة واحدة دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وحصل مرتين على كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما الدرع الخيرية.

وفاز 4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ووكر مانشستر سيتي ميلان
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