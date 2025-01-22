اتحاد الكرة يعلن: تعيين مجاهد للجنة تطوير اللائحة وإحالة ملف فيتوريا للاستشارة القانونية

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برائاسة هاني أبو ريدة اجتماعا اليوم الأربعاء.

وأسفر الاجتماع عن تعيين أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق في لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي.

كما تم إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا إلى مزيد من الاستشارة القانونية.

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وجاءت قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب اجتماعه اليوم الأربعاء كالآتي:

- تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعداداً للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وعضوية كل من: أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق ومحمد عادل وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد : حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

- الموافقة على سفر وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم مكون من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المقرر إقامتها في بارجواي خلال شهر مايو المقبل.

- تنظيم ورشة عمل يوم 6 فبراير المقبل بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام يوم 8 فبراير المقبل بحضور بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

- إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانونية، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

- وفي شئون المنتخبات الوطنية.. وافق مجلس الإدارة على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

- كما تم اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد 2008) خلال شهر فبراير المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

- الموافقة على سفر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية والمحدد لها يوم 27 يناير الحالي.

- تعيين أحمد رمضان مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية ويعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة.

- تعيين محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

- وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

اتحاد الكرة هاني أبو ريدة أحمد مجاهد
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