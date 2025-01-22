10 من 10.. إمام عاشور يواصل مساهماته التهديفية مع الأهلي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - فاركو

يواصل إمام عاشور مساهماته التهديفية مع الأهلي هذا الموسم ورفع رصيده إلى 12 مساهمة خلال 19 مباراة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح إمام عاشور في تسجيل ركلة جزاء للأهلي أمام فاركو ليعادل النتيجة مع نهاية الشوط الأول.

وفي آخر 10 مباريات خاضهم إمام بقميص الأهلي نجح في تسجيل 10 مساهمات تهديفية.

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وجاءت أرقام إمام عاشور في آخر 10 مباريات مع الأهلي كالآتي:

مساهمات تهديفية: 10

سجل: 8

صنع: 2

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 4 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق هدف وحيد عن ناصر منسي متصدر ترتيب الهدافين.

وخلال منافسات الدوري فقط ساهم إمام عاشور في 6 أهداف خلال 8 مباريات.

إذ سجل أربعة أهداف وصنع 2 آخرين.

الأهلي إمام عاشور فاركو
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