4 من 6.. المترجي يسجل مجددا في الأهلي وهذه المرة مع فاركو

نجح المغربي زهير المترجي في تسجيل رابع أهدافه في شباك الأهلي.

وافتتح المترجي أهداف مواجهة فاركو ضد الأهلي والمقامة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ونجح المترجي بذلك في تسجيل رابع أهدافه داخل شباك الأهلي خلال ست مواجهات فقط.

وسبق وأن سجل المترجي 3 أهداف في شباك الأهلي لكن بقميص الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

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وكان المترجي قد سجل هدفين في نهائي دوري الأبطال عام 2022 والذي انتهى بهدفين دون مقابل.

كما سجل المترجي هدفا في شباك الأهلي بالمباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي نسخة 2020.

وتغلب الأهلي وقتها في نصف النهائي ذهابا 2-0 وإيابا 3-1.

وخرج المترجي من مواجهة فاركو ضد الأهلي في الدقيقة 42 بسبب الإصابة.