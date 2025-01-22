تقرير سلوفيني يكشف موعد إتمام صفقة انتقال جراديشار إلى الأهلي

بات إعلان انضمام المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري إلى الأهلي المصري قريبا.

وكشف موقع سبورت كلوب السلوفيني وفقا لمعلوماته الخاصة أن إتمام صفقة انتقال جراديشار إلى الأهلي ستكون اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكون أكثر عمليات الانتقال غرابة في تاريخ كرة القدم السلوفينية، بانضمام اللاعب إلى العملاق الإفريقي وهو ما سيجلب له أرباحا لا تصدق.

وأوضح التقرير أن انتقال جراديشار إلى الأهلي سيكون لمدة أربع سنوات بملايين الدولارات وهو بمثابة حلم للاعب.

ورفض أمير روزنيتش وكيل اللاعب التعليق على خبر إتمام انتقال جراديشار إلى الأهلي، لكن بعد تواصل الموقع السلوفيني مع مصادر قريبة من اللاعب أكدت عدم وجود أي شك في انتقاله.

وغاب نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجي السلوفيني بمعسكر كرواتيا أمس الثلاثاء.

وربطت تقارير مجرية مختلفة سبب غياب نيجك جراديشار عن المباراة بسبب مفاوضاته مع فريق مصري.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.