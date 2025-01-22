تقرير سلوفيني يكشف موعد إتمام صفقة انتقال جراديشار إلى الأهلي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

نيجك جراديشار - فيهرفار المجري

بات إعلان انضمام المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري إلى الأهلي المصري قريبا.

وكشف موقع سبورت كلوب السلوفيني وفقا لمعلوماته الخاصة أن إتمام صفقة انتقال جراديشار إلى الأهلي ستكون اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ستكون أكثر عمليات الانتقال غرابة في تاريخ كرة القدم السلوفينية، بانضمام اللاعب إلى العملاق الإفريقي وهو ما سيجلب له أرباحا لا تصدق.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - عودة الشناوي وعمر كمال أساسي والشحات يقود الهجوم ضد فاركو محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد

وأوضح التقرير أن انتقال جراديشار إلى الأهلي سيكون لمدة أربع سنوات بملايين الدولارات وهو بمثابة حلم للاعب.

ورفض أمير روزنيتش وكيل اللاعب التعليق على خبر إتمام انتقال جراديشار إلى الأهلي، لكن بعد تواصل الموقع السلوفيني مع مصادر قريبة من اللاعب أكدت عدم وجود أي شك في انتقاله.

وغاب نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجي السلوفيني بمعسكر كرواتيا أمس الثلاثاء.

وربطت تقارير مجرية مختلفة سبب غياب نيجك جراديشار عن المباراة بسبب مفاوضاته مع فريق مصري.

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

الأهلي نيجك جراديشار فيهرفار
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع ربيعة لتدعيم دفاعه تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع معتز زدام رومانو: أنتوني يسافر إلى إسبانيا لإتمام انتقاله إلى ريال بيتيس ريليفو: بيراميدز رفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل لضعف المقابل المادي خبر في الجول - وصول السلوفيني جراديشار إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه لضم السلوفيني جراديشار.. والتفاصيل المالية للصفقة مصدر من زد يكشف لـ في الجول آخر تطورات صفقة انتقال العش إلى الأهلي
أخر الأخبار
4 من 5.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع ربيعة لتدعيم دفاعه 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا ناريا مع الزمالك 27 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي 33 دقيقة | كرة يد
اتفاقية تعاون شاملة بين إنبي والاتحاد الليبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تحديد المدة المبدئية لغياب وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لانضمامه للأهلي؟ زد يعلن انتهاء صفقة إعارة مصطفى العش ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف سبب غياب محمد حسن أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025