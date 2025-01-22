سيلتيك يمدد تعاقده مع كاسبر شمايكل

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا - كاسبر شمايكل

أعلن نادي سيلتيك تجديد تعاقده مع الحارس كاسبر شمايكل.

كاسبر شمايكل

النادي : سيلتك

سيلتك

ووقع شمايكل على عقد جديد لموسم إضافي ينتهي في 2026.

وانضم صاحب الـ 38 عاما لسيلتيك في بداية الموسم الحالي.

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وكانت محطة شمايكل الأخيرة هي أندرلخت البلجيكي، الذي انضم إليه حرا في صيف 2023 لمدة عام مع خيار التمديد قبل انتقاله إلى سيلتيك.

وكان شمايكل قبلها قد فسخ تعاقده مع نيس، الذي بدأ في صيف 2022 قادما من ليستر سيتي.

ليستر كان المحطة الأهم في تاريخ شمايكل ومسيرته الكروية بصورة عامة.

فشمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه في موسم 2015-2016.

وسبق ولعب شمايكل تحت قيادة مدرب سيلتيك الحالي بريندان رودجرز حينما كان الثنائي يتواجد في ليستر سيتي في إنجلترا.

ولعب شمايكل منذ بداية الموسم الحالي 34 مباراة بقميص سيلتيك وخلالها نجح في خروج شباكه نظيفة في 20 مباراة.

كاسبر شمايكل سيلتيك
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