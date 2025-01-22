عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة إلفسبورج في الدوري الأوروبي

يتواجد محمد عبد المنعم ضمن قائمة فريقه نيس التي ستواجه إلفسبورج السويدي في الدوري الأوروبي.

ويحل نيس ضيفا على إلفسبورج ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وظهر اسم عبد المنعم في القائمة التي أعلنها نيس يوم الأربعاء.

وكان عبد المنعم قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين لفريقه بالدوري الفرنسي.

لكنه لعب بينهما كأساسي أمام باستيا في كأس فرنسا.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهر عبد المنعم في 11 مباراة مع نيس هذا الموسم.

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