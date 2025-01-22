كرة طائرة - الزمالك يحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 16:10

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

حسم فريق الزمالك تأهله لنصف نهائي البطولة العربية للأندية لرجال الكرة الطائرة والمقامة في قطر.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وتغلب الزمالك على فريق الجزيرة الإماراتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

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وينتظر الزمالك الفائز من السويحلي الليبي والشرطة العراقي في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حسم تأهله هو الأخر بالفوز على السلام العماني وينتظر الفائز من قطر القطري والسيب العماني.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.

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